26 июня утвердят нового генсека НАТО

Совет НАТО официально утвердит уходящего в отставку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте будущим генсеком альянса 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании НАТО его кандидатуру утвердят послы 32 стран альянса. До этого они уже согласовали этот вопрос, но неформально.

Рютте вступит в должность генсека НАТО 1 октября.

Его предшественник Йенс Столтенберг занимал этот пост с 2014 года. При этом покинуть его он должен был еще 1 октября 2022 года, однако в марте лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за конфликта на Украине.