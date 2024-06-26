Развожаев проинформировал жителей Севастополя о ночных учениях со стрельбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ориентировочно около 02:00 в районе Северного и Южного молов флот проведёт тренировку — будет произведён один учебный выстрел», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и в Краснодарском крае.