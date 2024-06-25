Военный эксперт допустил скорое увольнение главкома ВСУ Сырского

После недавнего увольнения командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля в отставку могут отправить и главнокомандующего армией страны Александра Сырского. Такой вариант развития событий допустил военный эксперт Алексей Суконкин, передают «Известия».

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Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении передать полномочия Содоля бригадному генералу Андрею Гнатову. Суконкин не исключил, что после этого следующим шагом Киева может стать отстранение Сырского.

«Он все-таки не оправдал возложенных на него надежд. И очень много информации с Украины идет о том, что офис президента прорабатывает различные варианты, как это сделать безболезненно, без потери лица Зеленским», — прокомментировал данный вопрос специалист.



Он напомнил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладал мощным политическим и военным авторитетом, без труда конкурируя с Зеленским, однако у Сырского нет столь значимых побед. Суконкин предположил, что в случае, если отставка Содоля будет встречена спокойно, следующим решением Зеленского станет устранение нынешнего главнокомандующего украинской армией.

Ранее политолог Александр Дудчак раскрыл цель нападок на главкома ВСУ Александра Сырского. По его мнению, таким образом украинское общество готовят к поражению.