Пользователи карт Google нашли секретный американский военный подводный дрон

В сервисе карт Google пользователи обнаружили секретный американский подводный военный дрон Manta Ray, пишет издание New York Post.

Аппарат заметили в порту Хаенем в Калифорнии. Снимки из космоса с изображением подводного дрона до сих пор можно увидеть на карте.

Автономное судно с гладким корпусом названо в честь скатов Манты за его изящный дизайн и способность закрепляться глубоко под водой, работая в маломощном режиме.

Созданный компанией Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США по разработке подводного оружия большой дальности, Manta Ray представляет собой сложный подводный беспилотник, способный находиться в спячке на морском дне в течение "очень длительных периодов" без дозаправки.

По словам разработчиков, для передвижения по воде дрон использует "эффективное скольжение с помощью высокой плавучести". Руководитель программы Manta Ray в агентстве перспективных оборонных исследовательских проектов Кайл Вернер добавил, что испытания Manta Ray подтверждают готовность аппарата к переходу к реальным боевым операциям.

Фото: Скриншот/google.com/maps

"В конструкции аппарата предусмотрено несколько отсеков для полезной нагрузки различных размеров и типов, что позволит выполнять широкий спектр военно-морских задач", - уточнил он.

Модульная конструкция позволяет разбирать аппарат и перевозить в обычных морских контейнерах, что исключает необходимость в специальных портовых сооружениях. Издание отмечает, что ВМС США провели более трех месяцев, испытывая корабль у побережья Южной Калифорнии.