Украинец поехал по навигатору и привез танк на позиции ВС России
Водитель буксировочного тягача с танком ВСУ, следуя указаниям навигатора, попал вместо украинских на позиции российских военных.
Об этом украинские блогеры пишут в социальных сетях, сообщает «Московский комсомолец».
По их данным, водитель ВСУ направлялся к передовой линии в зоне боевых действий, чтобы доставить танк Т-64БМ в войска. Однако путеводитель привел его прямо к российским военным.
В Кремле оценили украинский план советников Трампа
В итоге водитель был взят в плен, а танк и тягач были уничтожены.