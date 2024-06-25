Украинец поехал по навигатору и привез танк на позиции ВС России

Водитель буксировочного тягача с танком ВСУ, следуя указаниям навигатора, попал вместо украинских на позиции российских военных.

Об этом украинские блогеры пишут в социальных сетях, сообщает «Московский комсомолец».

По их данным, водитель ВСУ направлялся к передовой линии в зоне боевых действий, чтобы доставить танк Т-64БМ в войска. Однако путеводитель привел его прямо к российским военным.

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В итоге водитель был взят в плен, а танк и тягач были уничтожены.