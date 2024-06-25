Американский финансист и миллиардер Джеффри Сакс в интервью Youtube-каналу Dialogue Works признал, что украинцы массово бегут от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

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«Я видел кадры, на мой взгляд, трагические, на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины», — поделился Сакс.



Он добавил, что потом украинским мужчинам дают оружие и отправляют штурмовать российские позиции.

Сакс отметил, что такая тенденция доказывает стратегию Запада «воевать до последнего украинца».

До этого РИА Новости сообщало, что неизвестные подожгли три автомобиля военных в Одессе, Николаеве и Каменском.

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщал, что в Харьковской области под мобилизацию могут попасть 90% полицейских.