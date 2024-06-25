В НАТО назвали серьезной угрозой дешевые дроны

НАТО считает серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку их могут применять для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, пишет издание inews.

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«Недорогие и доступные дроны представляют «одну из самых значимых угроз» обороне НАТО», — сообщает издание со ссылкой на ведущих исследователей, работающих на альянс.



Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что дроны, которые стоят чуть больше $100, могут быть использованы для уничтожения самого мощного оружия альянса, пишет inews.

До этого премьер Венгрии Орбан рассказал, что НАТО создает военную миссию на Украине.

В июне на Украине пожаловались на уничтоженную Россией дорогостоящую защиту от дронов, предназначенную для защиты объектов энергетической инфраструктуры.