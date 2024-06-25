Чиновник, сжегший заживо задержанного, ушел из колонии на СВО

Бывший глава уголовного розыска города Кызыла в Республике Тыва и экс-заместитель главы управления министерства внутренних дел по региону Орлан Сарыг-Донгак, который заживо сжег 30-летнего задержанного Алишера Махмутова и был приговорен за это к 18 годам лишения свободы, уехал из колонии в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Сибирский экспресс».

Жестокое преступление было совершено Сарыг-Донгаком в 2008 году. Правоохранитель вместе с коллегами пытался получить от Махмутова информацию о кражах. После очередного допроса задержанного вывезли на пустырь и начали избивать, после чего облили бензином и подожгли.

Летом 2009 года дело против Сарыг-Донгака и его сослуживцев приостановили, и разбирательство продолжилось только в 2020 году.

По данным «Сибирского экспресса», Сарыг-Донгак не только не отсидел свой срок, но и не выплатил денежную компенсацию за моральный вред родственникам Махмутова.