На картах Google обнаружили секретный дрон США

Пользователи сервиса Google Maps обнаружили Manta Ray, сверхсекретный прототип морского дрона, на базе в Калифорнии. Об этом пишет New York Post.

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Спутниковые фотографии, показывающие похожее на корабли из «Звездных войн» судно, пришвартованное на военно-морской базе Порт-Уэнеме в Калифорнии, появились в интернете в воскресенье, 23 июня, и сразу же получили широкое распространение.

По данным газеты, аппарат был создан американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman. Он способен «впадать в спячку» на глубине и длительное время находиться там без дозаправки.

Модульная конструкция дрона позволяет легко разбирать его и перевозить в обычных транспортных контейнерах, что устраняет необходимость в специальных портовых сооружениях.

Военные аналитики предположили, что усилия ВМФ США по разработке беспилотников этого типа были предприняты с тем, чтобы в дальнейшем противостоять операциям российских и китайских подводных лодок.