Тягач ВСУ пропустил поворот и привез танк на позиции ВС РФ

Украинский танковый тягач MAN HX81 с Т-64 на трейлере ошибся адресом и привез машину в позициям российских сил. Когда экипаж осознал свою ошибку, было уже поздно.

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"Поворот не туда. Хохлы привезли свой Т-64БМ прямо на наши позиции под Очеретино. Наши, конечно, знатно удивились. Танк сожгли. Один из MAN убит, второй сдался в плен", - сообщил канал Воевода вещает.



MAN HX81 - восьмиколесный четырехосный танковый тягач производства Rheinmetall MAN Military Vehicles. Разработан в 2003 году для буксировки тяжелых полуприцепов с танками Leopard 2A7. Стоит на вооружении стран НАТО, поставляется на Украину.

Советский танк Т-64 выпускался на Харьковском заводе транспортного машиностроения, поэтому ВСУ располагают большим запасом этих машин. Непригодный к поединкам с современными танками, он используется для поддержки пехоты и в качестве самоходного оружия, для стрельбы с закрытых позиций.