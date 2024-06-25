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Над Ростовской областью сбили запущенный с Украины воздушный шар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую территорию при помощи малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации (РФ). Lenta.ru

«25 июня около 14:45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», - отметили в ведомстве. ТАСС

Украина периодически атакует российские приграничные территории. Зачастую ВСУ используют беспилотники. Атакам подвергается, в том числе, и Ростовская область. Ura.Ru

Над Ростовской областью сбили запущенный с Украины воздушный шар
© РИА Новости
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