Шесть заключенных сбежали из учебного центра ВСУ в Черниговской области

Шесть согласившихся быть мобилизованными в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключенных сбежали из учебного центра «Десна» под Черниговом. Об этом рассказала украинская газета «Телеграф», ссылаясь на собственные источники.

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— Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области, — следует из материала.



По данным издания, руководство воинской части рапортовало об инциденте командирам подразделений «Десны».

На текущий момент нет информации о местонахождении сбежавших. Официальных данных также не поступало, передает РИА Новости.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что ежедневно около десяти мужчин пытаются выехать с Украины по фальшивым документам, чтобы избежать мобилизации. Он добавил, что уклонисты также часто пытаются дать взятку пограничникам.

Недавно украинский уклонист, бежавший от мобилизации в стране, смог прорваться через границу в официальном пропускном пункте, не предъявив никаких документов.