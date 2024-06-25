На Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания «грязной бомбы», заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов. News.ru

«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», - сказал начальник войск РХБЗ. ТАСС

На брифинге представитель Минобороны России отметил, что к деятельности с оружием массового поражения на Украине причастен бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса Минобороны США Дэниел Герстин. Говорит Москва