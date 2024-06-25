Киевские власти ловят уклонистов по всей стране: поймано около 50

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о «блокировке масштабной схемы переправки уклонистов через границу». Сотрудники спецслужбы остановили несколько микроавтобусов и задержали 47 военнообязанных.

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В СБУ заявили, что организатор схемы - житель Одесской области - планировал вывезти из страны почти сотню мужчин. Ему помогали несколько человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Эти люди находили потенциальных клиентов в соцсетях.

Стоимость одного «билета на побег» составляла до 18,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей) в зависимости от срочности выезда. Уклонистов привозили к границе на микроавтобусах, а затем показывали им маршрут в обход контрольно-пропускных пунктов, который нужно было пройти пешком.

Сотрудники СБУ зафиксировали попытку переправки уклонистов 21 июня. Они остановили четыре микроавтобуса, в которых находились 47 человек.

В мае на Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он уменьшил нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Британская газета The Times ранее рассказывала, что украинцы платят до пяти тысяч долларов (более 430 тысяч рублей) за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести военнообязанных через границу. Некоторые украинцы ныряют в бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.