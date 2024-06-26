Средства ПВО РФ за сутки сбили 76 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 76 украинских беспилотников, а также 2 реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 642 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 433 танка и других боевых бронированных машин, 1 353 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 975 единиц специальной военной автомобильной техники противника.