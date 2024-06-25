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Группировка войск «Юг» уничтожила за сутки до 830 боевиков

Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили за сутки до 830 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Группировка войск «Юг» уничтожила за сутки до 830 боевиков
© ТК «Звезда»

Также враг лишился двух бронетранспортеров и семи автомобилей. В зоне ответственности группировки удалось уничтожить две 155-миллиметровых гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу М198, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 105-миллиметровое орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, подразделениям группировки удалось улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой и технике трех украинских бригад.

Ранее сообщалось, что расчеты 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Военные новости
Николай Баранов
Минобороны России