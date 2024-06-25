Российские бойцы взяли в плен и тем самым спасли от украинских солдат женщину-военнослужащую ВСУ Ларису Ходаковскую. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!». Газета.Ru

Женщина, по ее же словам, служила в 111-й бригаде в ужасающих условиях: «Эмоциональное состояние доведено до края. Не было элементарных вещей. Делились хлебом и водой. Полторашка воды была на шесть-семь человек». Помимо этого, одна из бригад отправляла солдат в штурмы «на мясо», о чем она сообщила командованию. Lenta.ru

«Пошла пешком на позицию. Пришла туда и почувствовала боль. Услышала два выстрела», - вспоминает Ходаковская. - «Я увидела кровь на ноге и на руках. Стреляли с посадки мои. Наверное, потому что я не молчала... И сразу с посадки вышел человек, потом группа людей. Я слышу, что меня зовут: «Девушка, девушка!» Я уже поняла, кто это. Они говорят: «Не бойся, мы тебе поможем. Не бойся, садись, мы тебя перевяжем. И когда я спустилась с ним до посадки, по нам открыли огонь свои же». Оказавшись в российском плену, женщина была поражена гуманным отношением к ней. И это на контрасте с тем, что происходило в украинской армии. Российская газета