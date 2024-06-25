В Кремле оценили украинский план советников Трампа

Предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского кризиса должен учитывать «реальное положение дел на местах». Об этом агентству Reuters заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным издания, два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения военных действий на Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предполагает, что обе стороны должны сесть за стол переговоров. При этом Киев будет предупрежден, что это станет условием для дальнейшего предоставления американской помощи. А Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Пресс-секретарь президента России, комментируя план урегулирования, разработанный Китом Келлогом и Фредом Флейтцем, отметил, что Москва «была и остается открытой для переговоров с учетом реального положения дел на местах».

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на месте», - подчеркнул он.



Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Трамп готовит радикальное решение по Украине

При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт бы не произошел.