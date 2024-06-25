В Госдуме ответили на заявление о связи уволенного генерала ВСУ с Россией

Украинские политики и военные участвуют во внутренней борьбе за власть, результатом которой стало увольнение генерала ВСУ Юрия Содоля, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. В беседе с НСН он назвал это "внутренней агонией" Украины и опроверг связь уволенного с Россией.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. В числе прочего на него возложили ответственность за ряд неудач армии в зоне боевых действий и заявили о обвинили в работе на Россию. По мнению депутата, в данный момент украинские политики и командующие заняты сбором компромата друг на друга.