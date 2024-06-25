ХАМАС призвало сделать Россию гарантом прекращения огня в секторе Газа

Именно Россия должна быть гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа, так как США находятся на стороне Израиля. Об этом заявил РИА Новости замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

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По словам замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС, позиция России более справедливая, чем у США.

«Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», - заявил Марзук.



В октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа, которая сопровождается масштабными разрушениями и гибелью тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

10 июня 2024 года Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США о поэтапном прекращении огня в секторе Газа. Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования. Резолюция призывает ХАМАС полностью исполнять ее условия, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов анклава, освобождение заложников, бессрочное прекращение боевых действий и реализацию «многолетнего плана восстановления» Газы.