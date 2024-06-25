«Мясной» генерал: чем известен новый командующий Объединенными силами ВСУ

Новый командующий Объединенными силами ВСУ, бригадный генерал Андрей Гнатов стал объектом внимания украинской армии и общественности после замены Юрия Содоля. «ФедералПресс» рассмотрел ключевые моменты его биографии.

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Cлужба в армии

Андрей Гнатов завершил обучение в Харьковском институте танковых войск в 2001 году. С 2016 по 2018 год возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты, а затем в 2018-2021 годах командовал формированием. В 2022 году стал заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, получив звание бригадного генерала. Согласно данным «Инфо24», Гнатов участвовал в подготовке подразделений морской пехоты, состоящих из военнослужащих, эвакуированных из Крыма в 2014 году. Участие в конфликте С начала специальной военной операции Гнатов командовал 36-й бригадой морской пехоты, активно участвовал в боях за Мариуполь весной 2022 года. Согласно ряду источников, в ночь на 2 марта он бросил свои войска и, выдавая себя за беженца, сбежал в Запорожье. Под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он оборонял Артемовск (Бахмут), а также действовал в Николаеве и Херсонской области. Летом 2023 года Гнатов совместно с генералом Сырским планировал контрнаступательную операцию на Артемовском направлении, закончившуюся провалом и гибелью десятков тысяч боевиков. В августе его назначили командующим в ТГ «Купянск», где он начал конфликтовать с националистами из 67-й отдельной мотострелковой бригады, что привело к вооруженному конфликту и последующему его назначению на командование группировкой «Одесса». Обвинения в России Андрей Гнатов известен среди своих солдат как «мясной» генерал из-за предпочтения «мясных» штурмов. В России он был осужден за преступления в Донбассе в 2019 году. Его обвинили в приказах на обстрел населенных пунктов на Донбассе, который привел к гибели мирных жителей и разрушению жилых домов. Ранее сообщалось, что бывший комик Владимир Зеленский подтвердил назначение Андрея Гнатова на должность командующего объединенными силами ВСУ вместо Юрия Содоля. Фото: unsplash.com