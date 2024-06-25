Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили 30 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 29 беспилотников над Белгородской областью и 1 над Воронежской, сообщил в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи, при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - сообщили там.