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Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили 30 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 29 беспилотников над Белгородской областью и 1 над Воронежской, сообщил в Минобороны России.

Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили 30 украинских БПЛА
© ТАСС

"В течение прошедшей ночи, при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - сообщили там. 

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Минобороны России