В ВС России поступила партия новейших колесных гаубиц «Мальва»

Ростех поставил в Вооружённые силы России партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва», предназначенных для поражения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.

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«Они манёвреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации», — говорится в публикации.



Новейшую российскую САУ "Мальва" применили в Харьковской области

Ранее сообщалось, что выпуск ПЗРК «Верба» могут нарастить для прикрытия важных объектов.