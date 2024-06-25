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Ростех: в ВС России поступила партия новейших колёсных гаубиц «Мальва»

Ростех поставил в Вооружённые силы России партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва», предназначенных для поражения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.

В ВС России поступила партия новейших колесных гаубиц «Мальва»
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Они манёвреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации», — говорится в публикации.

Новейшую российскую САУ "Мальва" применили в Харьковской области

Ранее сообщалось, что выпуск ПЗРК «Верба» могут нарастить для прикрытия важных объектов.

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