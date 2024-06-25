МО создаст социальные центры для действующих военнослужащих

Министерство обороны России планирует создать социальные центры для военнослужащих, а первый офис этой организации будет открыт в Москве. Заместитель министра обороны Анна Цивилева будет надзирать за деятельностью этих центров, пишет издание «Ведомости».

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С 17 июня Цивилева также занимает должность председателя фонда «Защитники Отечества». Она объявила о планах создания бесшовной системы между социальной поддержкой активных и демобилизованных военных. Первые будут обслуживаться центрами Минобороны, а вторые — фондом.

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На пленарном заседании медицинского форума «Надежда на технологии» Цивилева представила новый проект. Она описала его как аналог фонда «Защитники Отечества», который будет оказывать помощь активным военнослужащим.

Фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента в 2023 году, занимается поддержкой возвращающихся из спецопераций военных и их семей. Цель фонда - предоставить демобилизованным психологическую и медицинскую помощь, поддержку при трудоустройстве, развитие предпринимательства, повышение квалификации и организацию долгосрочного ухода на дому.

Центр социальной поддержки при Минобороны должен обеспечивать все социальные гарантии для активных военнослужащих, уточнила Цивилева. Она также сообщила, что официальное открытие центра в Москве состоится в ближайшее время, и планируется открытие офисов центра в других военных округах России.

Создание военно-социальных центров является шагом Минобороны в сторону социальной политики, считает политолог Михаил Виноградов. Проблемы соцобеспечения участников спецопераций обсуждались главой военного ведомства Андреем Белоусовым на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Министр обороны отметил проблемы с медобслуживанием участников спецопераций и излишнюю бюрократию при получении льгот и выплатах для ветеранов.

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