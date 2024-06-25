Минобороны заявило об ударе по складам военно-технического имущества ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции российские военные нанесли удар по двум складам военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России. О том, где конкретно располагались цели противника, не уточняется.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне боевых действий удалось поразить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, армия России ударила по скоплению живой силы и военной техники противника в 128-ми районах боевых действий.