Депутат Шеремет: в Крыму сформирована группировка для отражения агрессии Киева
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Шеремет отметил, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют.
В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь
Ранее Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн руб.
Также в Крыму призвали созвать СБ ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь.