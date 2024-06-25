В Крыму сформирована группировка для отражения агрессии Киева

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

При этом Шеремет отметил, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют.

В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Ранее Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн руб.

Также в Крыму призвали созвать СБ ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь.