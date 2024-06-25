Спецоперация на Украине 25 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 июня 2024 года.

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Российские артиллеристы рассказали о дефиците снарядов у ВСУ

Российская группировка охотится на вражеские расчеты на правом берегу Днепра, сообщает телеканал «Звезда».

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли там три артиллерийские системы, в том числе американскую М-777. По словам российских военных, противник начал сильно беречь свои силы.

Украинское командование сейчас принимает непопулярные решения. Оно бросает в бой пехоту, надеясь потеснить российскую армию на левобережье.

Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области

Российские войска эвакуировали 14 жителей Харьковской области из зоны боевых действий, сообщает РИА Новости.

Всех эвакуированных осмотрели медики, их обеспечили горячим питанием.

В настоящее время люди находятся в пункте временного размещения.

Бойцы Южной группировки ВС России уничтожили семь полевых складов боеприпасов

Российские подразделения Южной группировки уничтожили семь полевых складов боеприпасов противника, сообщает RT.

По данным Минобороны России, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М777. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.