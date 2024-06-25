Мобилизация: последние новости на сегодня 25 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 июня 2024, в материале «Рамблера».

© РИА Новости / Валентин Капустин

В Госдуме хотят возмещать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО

В России могут запустить программу под названием «Возврат. туризм», сообщает «Федерал пресс».

С таким предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратилась первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, участникам спецоперации и их семьям менее доступен яркий и запоминающийся отдых.

Программа «Возврат. туризм» предусматривает возмещение до 20% затрат на туристические поездки по России до 30 тыс. рублей и до 60 тыс. рублей при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики.

Парламентарий предлагает включить в эту программу не только участников операции, но и вдов и детей погибших бойцов, чтобы обеспечить им возможность насладиться достойным отдыхом.

«Высокоточные комплексы» готовы нарастить поставки «Панциря» в этом году

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» готов к наращиванию поставок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в 2024 году, сообщает RT.

К наращиванию поставок в этом году предприятие готово, к следующему году ведется подготовка.

Ранее стало известно, что выпуск ПЗРК «Верба» могут нарастить для прикрытия важных объектов.

Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО

В Сочи руководитель компании «Драфт», депутат городского собрания Александр Бурляев заявил, что с начала специальной военной операции совместно с волонтерами, коллегами и горожанами отправил бойцам 150 тонн питьевой воды, сообщает РИА Новости.

Среди желающих помогать — местные бизнесмены, сочинские волонтеры, филиалы фондов, жители города. Содержание посылок самое разное: от еды до технических средств в боевых условиях, из основного — питьевая вода.

Продукты отправляют фурами, с доставкой помогают общественники, бизнесмены, горожане, депутаты, мэрия Сочи.