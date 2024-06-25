МО сообщило об уничтожении позиции ВСУ на сватовском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении позиции ВСУ на сватовском направлении
Артиллеристы группировки "Запад" при помощи огня реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"После получения координат целей от операторов беспилотной авиации военнослужащие нанесли удар по выявленным позициям противника. Для этого наши бойцы применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченным для артиллерии противника", - сообщили в ведомстве.
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Как отметили в военном ведомстве, массированные удары РСЗО не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях.
"Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным", - заключили в министерстве.