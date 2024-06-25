Российский боевой вертолет Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После, используя бортовой комплекс, они провели противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром.

Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу, — рассказал летчик Александр.



После передовой авиационный наводчик доложил, что все цели поражены.

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