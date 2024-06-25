Украинским FVP-дронам предрекли неприятности

Пожар на заводе в Южной Корее осложнит поставки литиевых батарей для украинских FPV-дронов. Такие неприятности в беседе с ТАСС предрек генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Выход из строя этого предприятия, безусловно, скажется на поставках и ценах. Несомненно, все это отразится на поставках комплектующих для FPV-дронов, которые применяют ВСУ. Сложности возникнут также с поставками для других зарубежных стран», — поведал Кузякин.



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По его словам, для FPV-дронов «требуются батареи высокой токоотдачи, это 100С и выше, нормальным рабочим считается показатель 120С». В настоящее время технологиями производства таких литиевых батарей владеют только две страны — Южная Корея и Япония.

Как рассказал Кузякин, российские производители закупают батареи в Китае — там происходит сборка батарей, после чего они продаются под мировыми брендами.

Пожар на территории завода Aricell в городе Хвасон начался утром 24 июня. Погибшими считаются как минимум 20 человек. Сгорело в том числе складское помещение, где хранилось порядка 35 тысяч литиевых аккумуляторов.