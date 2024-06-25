В Париже представили Serval с антидроновой башней

Франко-германский консорциум KNDS представил новую модификацию бронеавтомобиля Serval на выставке Eurosatory 2024, которая проходила в Париже. Машина получила антидроновую башню ARX-30, пишет Army Recognition.

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Версия Serval LAD получила модуль с наземной модификацией пушки Giat AM-30781 калибра 30 миллиметров, устанавливаемой на вертолеты Eurocopter Tiger. Отмечается, что боевое отделение, которое можно устанавливать на легкие бронеавтомобили, танки и роботы, позволяет эффективно поражать легкую бронетехнику и низколетящие воздушные цели. Модуль может работать с радаром для обнаружения мини-дронов.

Бронеавтомобиль VBMR-L Serval предназначен для ведения разведки. Машину разработали в качестве дополнения к трехосным машинам VBMR Griffon. Serval, который в зависимости от модификации весит 15-17 тонн, получил двигатель мощностью 375 лошадиных сил. Бронеавтомобиль обеспечивает защиту от мин и огня стрелкового оружия.

В мае стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники, включая защищенные санитарные автомобили «Линза» на базе бронеавтомобиля «Тайфун» К-53949.