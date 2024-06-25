На брегах Днепра не стихают орудийные раскаты. Российская одноименная группировка охотится на вражеские расчеты на правом берегу реки. Только за сутки киевский режим потерял там три артиллерийские системы, в том числе американскую М-777.

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Российская артиллерия работает методично и точно. Враг же себе такого удовольствия позволить не может из-за экономии снарядов.

«Они начали очень сильно беречь свои силы. Это очень заметно. Раньше стреляли куда ни попадя. Сейчас стараются. Наверное, экономят боеприпасы», - говорят военные.



Следующие месяцы станут самыми тяжелыми для ВСУ

Больше полугода националисты безуспешно охотятся за орудиями артполка группировки войск «Днепр». Но после обедневших западных поставок шансы боевиков взять реванш в артиллерийском противостоянии тают с каждым новым выстрелом.

Украинское командование сейчас принимает непопулярные решения. Оно бросает в бой пехоту, надеясь потеснить российскую армию на левобережье.

«Очень часто они пытаются перебраться на наш берег. Работали по воде, по лодкам, по берегу, где они пытались загрузиться в лодки и переправиться на другой берег. Работали и по островам. Но сейчас гораздо меньше всего этого стало. Ситуация идет в наше пользу. Мы побеждаем», - отмечает командир орудия с позывным «Леший».



Успех артиллерии сегодня неразрывно связан с работой беспилотников. Подразделения ВДВ ежедневно готовят все большее число специалистов БПЛА. На базе полевого тренировочного комплекса новички осваивают азы пилотирования и робототехники, а более опытные операторы - совершенствуют навыки.

Еще год назад многие дронов были собраны на базе существующих моделей, которые умелые руки приспосабливали под боевые задачи. Теперь же российские производства практически с нуля создают беспилотники с нужными характеристиками под конкретные задачи.

На берегах Днепра сегодня дроны и артиллерия показывают максимальную эффективность своего применения. Бесчисленные попытки боевиков прорваться на левобережье остаются безуспешными.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как расчет БПЛА дальневосточного соединения ВДВ уничтожил гаубицу М777 и артиллерийское орудие «Гиацинт» ВСУ на правом берегу Днепра. Цели обнаружил расчет разведывательного беспилотника Zala.