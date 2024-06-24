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Запад проигрывает войну против России в военном, моральном и политическом планах. Об этом у себя в Telegram-канале написал вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

Он призвал Запад «посмотреть правде в глаза», ведь он «проигрывает войну против России».

«В военном, политическом и моральном плане. Не надо делать ничего особенного, просто возьмите попкорн и наблюдайте, как поджигатели войны проигрывают на Западе, как против них восстают собственные народы, как неолиберализм падает на дно. Наконец-то», — написал Блага.



По его словам, Запад находится «в тяжелейшем кризисе», поскольку ничего не делает, когда «украинцы бомбят женщин и детей в Крыму западным оружием». Он назвал это «убийством».

Блага уверен, что «глобалистскому проекту прогрессивного либерализма придет конец» через несколько недель или месяцев, поскольку уже сейчас «весь мир ополчается против залитого солнцем Запада».

При этом он отметил, что Словакия находится на правильной стороне: мира, патриотизма и социальной справедливости.