Пентагон высказался о ракетном ударе по Севастополю

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Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что власти Украины самостоятельно выбирают цели для ударов. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление Дитц сделал в ответ на слова российской стороны о вовлеченности в боевые действия на Украине американских военных. По его словам, Белый дом не имеет никакого отношения к удару ВСУ по Севастополю. Кроме того, Дитц подчеркнул, что США осуждают любые удары, которые несут за собой гибель мирного населения.

«Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — заявил он.



Ранее более 150 человек пострадали в результате обстрела Севастополя со стороны Украины.