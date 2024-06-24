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Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) не делает страны НАТО стороной конфликта с Россией. Так удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю прокомментировал генсек Североатлантического аольянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю
© globallookpress.com

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту», — сказал глава военного блока.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS, снаряженными кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над городом, ее осколки упали на пляжи с отдыхающими.

Военные новости
Йенс Столтенберг
НАТО