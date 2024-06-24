Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) не делает страны НАТО стороной конфликта с Россией. Так удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю прокомментировал генсек Североатлантического аольянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту», — сказал глава военного блока.



Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS, снаряженными кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над городом, ее осколки упали на пляжи с отдыхающими.