Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев. Об этом информирует РИА Новости.

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Также в ведомстве отказались комментировать сообщения, что при данном обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

В Госдуме заявили о причастности США к атаке на Севастополь

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления российской стороны о теракте в Севастополе, отметил, что власти США не хотят гибели гражданского населения.