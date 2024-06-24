Госдеп призвал Украину доказать России способность долго сражаться

Украина должна доказать России, что она способна сражаться так же долго, как и Москва. К этому Киев призвал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.

«Украине, как мы считаем, необходимо продемонстрировать России, что она может продолжать эту битву столько, сколько Россия решает продолжать свое (...) вторжение», — заявил сотрудник Госдепа.



В связи с этим, по словам О'Брайена, украинским войскам необходимо «удерживать поле битвы на востоке».

Ранее бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах предрек Украине медленное истощение из-за действий американского руководства. По его словам, именно оно решает, сколько продлятся боевые действия.