Макрон высказался о введении французских войск на Украину

Вооруженные силы Франции в ближнесрочной перспективе не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины, рассказал в эфире подкаста Generation Do it Youtself президент республики Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, французский лидер неоднократно высказывался о возможной отправке военных на Украину.

Глава Франции предположил, что конфликт не распространится на территорию республики даже в случае эскалации.

«Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить», — подчеркнул Макрон.



Президент отметил, что понимает опасения тех, кто боится значительного расширения географии конфликта.