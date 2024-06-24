Макрон высказался о введении французских войск на Украину
Вооруженные силы Франции в ближнесрочной перспективе не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины, рассказал в эфире подкаста Generation Do it Youtself президент республики Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, французский лидер неоднократно высказывался о возможной отправке военных на Украину.
Глава Франции предположил, что конфликт не распространится на территорию республики даже в случае эскалации.
«Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить», — подчеркнул Макрон.
Президент отметил, что понимает опасения тех, кто боится значительного расширения географии конфликта.