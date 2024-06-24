Украинские военнообязанные мужчины, которые находятся в Швейцарии, отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных лидеров страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежное СМИ.

Такую позицию один из украинцев объяснил тем, что на Украине до сих пор «высокий уровень коррупции», хотя она обрела независимость 30 лет назад и сменила несколько президентов.

«Сегодня нас просят вернуться в страну, чтобы сражаться. Однако политики и те, кто занимает важные посты, похоже, не отправляют своих детей на фронт… Я родом с востока Украины, с Донбасса, у меня все еще есть семья и друзья, которые там проживают. Вполне возможно, что некоторые люди, которых я знаю, присоединились к российской армии и сейчас находятся по другую сторону линии фронта. Я не понимаю, как я мог бы воевать против них», — добавил он.



Еще один гражданин Украины заявил, что хотел бы, чтобы страна сложила оружие и начала переговоры с Россией. Он считает, что даже мобилизация всех беженцев, находящихся за границей, ничего «не изменила бы в исходе конфликта», а привела бы только к тому, что «половина из украинцев была бы убита, а остальные были бы ранены или стали инвалидами».