Министр армии США на экскурсии в Техасе выясняла, передают ли в РФ технологии Турции

Министр Сухопутных войск армии США Кристин Уормут во время визита на оборонный завод в штате Техас выясняла, обладает ли Россия промышленными технологиями Турции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Экскурсию для министра по техасскому заводу под управлением американской корпорации General Dynamics проводил бизнесмен Ибрахим Кюлекчи, который является генеральным директором турецкой компании Repkon. На заводе в Техасе налажено производство гильз для артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В настоящее время такие боеприпасы активно используют украинские и израильские вооруженные силы. Турецкая фирма поставила на завод прессы, которые необходимы для создания этих снарядов.

В ответ на вопрос Уормот о том, есть ли у россиян такие технологии, Кюлекчи сказал, что его фирма не будет передавать свои технологии производств Москве. Такой ответ удовлетворил министра.

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