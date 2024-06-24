В России оценили уничтоженную в зоне СВО «машину для апокалипсиса»

Канадские бронеавтомобили Roshel Senator, которые передали Киеву, — это экзотика в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Senator не те машины, которые массово выпускаются, не думаю, что они в чем-то выдающиеся. На полях сражения они — экзотика. Сейчас ВСУ оказались в плачевном состоянии, поэтому используют любое вооружение, которое им только поставляют, чтобы нам противодействовать», — сказал он.



Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили бронеавтомобиль Senator, который называют «машиной для апокалипсиса», в зоне СВО.

В конце мая российские военные захватили Senator в Волчанске. Выпуск бронеавтомобилей стартовал в 2019 году. Машина на базе пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронирование «Сенатора» обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия.