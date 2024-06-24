Путин присвоил почетное наименование 345-му десантно-штурмовому полку

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза генерала-полковника В. А. Востротина 345-му десантно-штурмовому полку, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, почетное наименование присвоено "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 345-го десантно-штурмового полка".

"Постановляю присвоить 345-му десантно-штурмовому полку почетное наименование и впредь именовать его: 345-й десантно-штурмовой полк имени Героя Советского Союза генерала-полковника В. А. Востротина", - следует из текста указа.



Полк был сформирован 30 декабря 1944 года в Могилевской области Белоруссии на базе 14-й гвардейской воздушно-десантной бригады, как 345-й стрелковый полк, который в июне 1946 года был переформирован в 345-й гвардейский посадочный воздушно-десантный полк. В 2023 году 345-й гвардейский десантно-штурмовой полк был сформирован в составе 104-й десантно-штурмовой дивизии в городе Ульяновске. Герой Советского Союза гвардии подполковник Валерий Александрович Востротин командовал полком в 1988 году.