Недавние украинские удары по Севастополю, в результате которых пострадали около сотни человек, вынудят российских военных направить еще больше своих солдат для наступления. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис. Он добавил, что есть вероятность, что ВС РФ могут взять Харьков.

«Это [удары ВСУ по Крыму] заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Вынудить направить в этот район [харьковское направление] больше войск, и после отражения ударов Украины, перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — отметил Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.



Аналитик подытожил, что своими ударами ВСУ ничего не добились, а лишь только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с Россией.

Накануне Украина нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. В результате пострадали около сотни человек. В МИД РФ, а также в Кремле отмечали, что США причастны к теракту. Эти выводы подтверждает тот факт, что для атаки были использованы американские ATACMS.