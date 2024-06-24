Илон Маск высказался о будущих методах ведения войны

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что войны будут вестись при помощи дронов. О будущих методах ведения войн бизнесмен высказался на своей странице в соцсети Х.

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«Войны будущего — это войны дронов», — отреагировал Маск на публикацию пользователя Х о том, что Россия и Украина в военном конфликте используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).



Автор публикации отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали запрашивать у США танки и другую дорогую традиционную военную технику, отдавая предпочтение беспилотникам. По его мнению, сейчас наблюдается такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.

Ранее Маск предупредил о нарастании эскалации из-за решения президента США Джо Байдена. Речь шла о предложении разрешить Украине применять переданное оружие для нанесения ударов по территории России.