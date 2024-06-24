В Совфеде назвали главную цель Украины на территории России

Член комитета по обороне и безопасности и сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru заявил, что главной целью Вооруженных сил Украины на территории России является Крымский мост. По его словам, в попытках подобраться к нему ВСУ бьют беспилотниками и ракетами по аэродромам и батареям противовоздушной обороны.

Конечно, главной целью врага является Крымский мост. Чтобы подобраться к нему с воздуха и воды, противник предпринимает массированные комбинированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами по аэродромам и батареям ПВО на Крымском полуострове, — заявил Рогозин.



При этом, считает сенатор, важными целями для ВСУ также являются топливная, транспортная и энергетическая инфраструктура страны. По его словам, противник хочет «выбить логистику», находящуюся в зоне поражения американских GMLRS и ATACMS.

Также понятно, почему Киев пытается снять устный запрет Вашингтона на применение этих ракет на их максимальную дальность. Их цель — заставить нас переместить авиацию подальше в глубину нашей территории, — добавил Рогозин.



Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России. По ее словам, целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Политик также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.