Путин подписал указ о российских военных округах

Российские военные округа преобразовали в управления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Lenta.ru

«Вступление в силу данного указа президента РФ позволит оптимизировать структуру управления ВС РФ», - говорится в пояснительной записке. Проект указа предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения и реорганизовать объединенные стратегических командования округов в управления. ТАСС

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также установил их состав. Глава государства в послании Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. RT на русском