Летчик рассказал о моменте катапультирования из подбитого ВСУ «Аллигатора»

Российский военный летчик, подполковник Роман Кобец рассказал о моменте катапультирования из подбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) разваливающегося вертолета Ка-52 «Аллигатор». По его словам, решение покинуть кабину было принято за считанные секунды, передает РИА Новости.

«Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями», — поделился он.



По словам Героя России, в момент сильной вибрации в салоне вертолета ведомый кричал: «По вам работают». В этот момент экипаж уже понял, что попал под огонь, техника стала неуправляемой и буквально начала разваливаться на части в воздухе.

Пилоты катапультировались на высоте порядка 100 метров. Чтобы это сделать, достаточно было лишь дернуть ручку, «дальше вертолет все делает сам», поделился подполковник.

Ранее, в апреле, сообщалось, что командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, упавшего на Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался в кабине и пытался увести самолет от жилых домов.