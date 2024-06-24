В России объяснили актуальность корабельной артиллерии

Корабельная артиллерия до сих пор остается актуальной, в частности, в настоящее время она необходима для противодействия морским дронам, заявил вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такая артустановка нужна, по берегу бить дороговато, но уничтожение малых целей типа мины, дронов... В отличие от ракетных комплексов, у нее нижнего предела нет, поэтому отказываться от нее мы не будем», — объяснил вице-адмирал в отставке.



Пепеляев добавил, что в настоящее время на боевых кораблях имеются артиллерийско-пулеметные установки, способные уничтожать безэкипажные катера.

В марте бывший замначальника главного штаба ВМФ заявил, что ракетное вооружение тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 могут модернизировать.

Тогда же вице-адмирал в отставке сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 рассматривают в качестве палубного самолета для перспективных авианосцев.