ХАМАС заявило об атаке на армию Израиля у КПП «Рафах»

Палестинское движение ХАМАС заявило об атаке на израильских военных, которые дислоцировались рядом с контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Рафах», а также на транспорт армии Израиля у границы с Египтом. Об этом сообщили в пресс-службе боевого крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», передает ТАСС.

По данным пресс-службы, «Бригады» провели бомбардировку позиций израильской армейской техники у границы с Египтом южнее Рафаха. При этом о результатах проведенных действий радикальная группировка не сообщила.

Официальных комментариев со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по данным инцидентам также пока не поступало.

КПП «Рафах» до недавнего времени являлся основным наземным переходом через границу Египта. Через него в Газу поступала гуманитарная помощь населению анклава.

Уже более месяца переход практически не действует. Сейчас гуманитарные грузы доставляются в Газу через КПП «Керем-Шалом», большая часть которых направляется из Египта.

До этого замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Россия должна стать гарантом прекращения огня в секторе Газа.